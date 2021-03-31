Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 19 градусов

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный юго-восточный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 12-15, в Баку ночью - 6-8, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 769 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана первого апреля днем осадков не ожидается, однако ночью местами возможны дожди. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью от -2 до +3 градусов, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)