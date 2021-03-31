Грипп и Острая Респираторная Вирусная Инфекция

Что нужно знать о гриппе и Острой Респираторной Вирусной Инфекции (ОРВИ)?

Грипп – это острое инфекционное заболевание, с коротким инкубационным периодом, вызываемая вирусами типов А, В и С, протекающая с развитием интоксикации и поражением эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, чаще трахеи.

Заболевание склонно к быстрому и глобальному распространению, наиболее опасным осложнением гриппа является внебольничная пневмония, которая может стать причиной неблагоприятного исхода заболевания. Особенно опасен грипп для лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарным диабетом, ожирением. Заболевание гриппом у таких людей может привести к тяжелым осложнениям. Заболевание гриппом детей способствует формированию хронической бронхолегочной патологии, предрасполагают к появлению гайморитов, тонзиллитов, отитов; формируют аллергическую патологию, могут быть причиной задержки психомоторного и физического развития, приводят к возникновению вторичной иммуносупрессии, провоцируют заболевания сердца и сосудов.

Основные возбудители и симптомы гриппа и ОРВИ.

Острые вирусные респираторные инфекции вызываются целой группой респираторных вирусов, чаще это аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), коронавирус, риновирус.

Общим для этих вирусов является поражение верхних дыхательных путей человека, сопровождающееся насморком, болями в горле, явлениями интоксикации, но есть и особенности клинической картины, которые может отличить врач. ОРВИ протекают легче гриппа с менее выраженной интоксикацией организма, реже развиваются тяжелые осложнения.

В чем разница между COVID-19 и гриппом?

Грипп – жар, кашель, боль в горле, мышечная боль, головная боль, капающий или заложенный нос, усталость, иногда рвота или диарея. Большинство заболевших гриппом людей выздоравливает быстрее, чем за две недели. У некоторых людей грипп вызывает серьезные осложнения.

Одной из актуальных проблем нынешнего времени превратившийся в чуму человечества Covid-19 является заболеванием дыхательных путей вызванный коронавирусом.

Covid-19 –жар, кашель, затрудненное дыхание. Симптомы COVID-19 до сих пор не вполне ясны. Также еще не известно, насколько серьезными могут быть эти симптомы или сколько людей, инфицированных COVID-19, будут иметь только очень легкие симптомы или вообще не иметь их.

Поэтому профилактика гриппа и ОРВИ, позволяющая избежать или смягчить такие последствия, более чем актуальна.

Какие существуют способы профилактики гриппа и ОРВИ?

В настоящее время одним из эффективных способов профилактики является вакцинация.

Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпидемического сезона, оптимальные сроки сентябрь-ноябрь (возможна и в декабре). Иммунизацию вакцинами необходимо начать заранее для того чтобы к началу эпидемического распространения инфекции у человека сформировался иммунный ответ на введенный препарат. После вакцинации антитела в организме привитого человека появляются через 12-15 дней, иммунитет сохраняется в течение года. Вакцины против гриппа производятся на каждый сезон, в их состав входят актуальный штаммы вирусов гриппа (не менее 3-х), циркуляция которых прогнозируется ежегодно Всемирной Организацией здравоохранения.

Однако известно, что не все вакцинируются от гриппа, a большинство людей отказываются делать это сами. Именно поэтому болезнь широко распространена среди людей и циркулирует круглый год. Вакцинация противопоказана некоторым возрастным группам, а также определённым людям с сопутствующими заболеваниями. Именно поэтому перед эпидемией гриппа необходимо принять множество профилактических мер и усилить сопротивляемость организма. В Интернете и социальных сетях есть множество советов и рекомендаций врачей об этой проблеме. В аптеках достаточно средств для профилактики. Было бы правильно до активизации болезни, начать использовать профилактические средства, которые можно использовать для всей семьи, до эпидемии.

Забота о своем здоровье и здоровье своих близких, выполнение рекомендаций по профилактике заболевания гриппом и респираторными вирусными инфекциями позволит сохранить здоровье, улучшить качество жизни, а также сэкономить семейный бюджет.

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