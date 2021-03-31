В азербайджанских вузах будут преподавать новую специальность

БАКУ /Trend/ - Эффективность работы государственных, общественных и частных учреждений в наше время, помимо различных факторов, также зависит от правильного доведения информации о целях и результатах организации, налаживания коммуникации с партнерами.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров Азербайджана, знания в сфере коммуникаций и цифровых медиа также важны в контексте растущих потребностей малых, средних и крупных предприятий, которые используют организованные коммуникационные стратегии и экспертов для доведения своих услуг и продукции до рынков, клиентов, поставщиков и торговых сетей. Экономическое развитие нашей страны и региона также увеличивает потребность в специалистах в этой области.

Степень бакалавра в области коммуникаций и цифровых медиа – это академическая программа, ориентированная на практические знания, основанные на теориях в этой области. Учебная программа по специальности позволяет получить знания и навыки о том, как построить и реализовать правильную коммуникационную стратегию, в частности с использованием цифровых медиа. Помимо этого, выпускники этой специальности получат такие навыки, как сбор доступной информации, исследование, анализ и выводы по заданной теме, включая способность адаптировать соответствующие коммуникационные сообщения для различных аудиторий, умение работать в изменчивой среде и с командой, а также строить деловые отношения с общинами и новыми партнерами.

С учетом вышеприведенного, в утвержденную постановлением Кабинета министров Азербайджана № 45 от 11 февраля 2019 года «Классификацию специальностей (программ) бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования) высшего образования» была включена специальность «Коммуникации и цифровые медиа».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)