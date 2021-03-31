В Агдаме заново отстраивается разрушенный при обстреле дом ветерана Отечественной войны – репортаж Trend TV

АГДАМ /Trend/ - В результате обстрела армянскими оккупантами азербайджанских населенных пунктов во время 44-дневной Отечественной войны был также разрушен дом Рауфа Мухтарлы, жителя села Махрызлы Агдамского района. Сам он в это время участвовал в боях за территориальную целостность Азербайджана.

В настоящее время строительство дома Рауфа Мухтарлы близится к завершению. Он выразил удовлетворение особым вниманием, оказанным ему азербайджанским государством после победы.

В ходе беседы со съемочной группой Trend TV ветеран Отечественной войны выразил признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву за проявленную заботу.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)