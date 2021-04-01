Цистит - актуальная проблема весеннего сезона

Не секрет, что весна время возникновения многих воспалительных заболеваний и обострения хронических процессов. Не становится исключением и воспаление мочевого пузыря – цистит. Известно что, заболеваемость циститом весной выше, чем в другие периоды. Это также связано с активацией патогенной микрофлоры на фоне снижения общей резистентности организма.

80% обратившихся к врачу с диагнозом «цистит» – представительницы прекрасного пола, виной тому анатомические особенности женского организма, инфекция через короткий мочеиспускательный канал более легко проникает в мочеполовую систему и способствует возникновению воспалительного процесса. Согласно статистике, у каждой четвертой женщины по крайней мере один раз в жизни диагностируется цистит, а у каждой десятой женщины болевшей циститом, процесс переходит в хроническую форму. У мужчин эта патология встречается редко и только у 0.5% переходит в хроническую форму.

Основные причины цистита. К предрасполагающим факторам цистита, относят: переохлаждение; «легкомысленный» гардероб (ношение одежды, открывающей живот и поясницу, в прохладное время года; ношение тесных вещей, колготок, нижнего белья); малоподвижный образ жизни; несоблюдение правил личной, в том числе интимной, гигиены; гиповитаминоз и слабость иммунной системы, вызванная различными причинами; частые стрессы, переутомление, недосып; менопауза, сахарный диабет; любовь к очень острой, пряной, сильно жареной пище.

Основные симптомы цистита. К основным симптомам цистита относят: частые позывы в туалет и неполное опорожнение; ощущение жжения, рези при мочеиспускании; неприятный запах, помутнение мочи, кровь в моче; боль в спине; слабость и быстрая утомляемость; небольшое повышение температуры.

Иногда пациенты относятся к болезни несерьезно и занимаются самолечением, не прибегая к помощи специалиста, тем самым способствуя переходу болезни в хроническую форму.

Рекомендации для профилактики цистита. В первую очередь избегайте вышеупомянутые факторы риска, выпивайте до 2 литров воды в день, сокращайте потребление чая и кофе, соблюдайте правила личной гигиены, тепло одевайтесь в холодные сезоны, откажитесь от некомфортной телу обтягивающей одежды и тесного белья, занимайтесь достаточной физической активностью, высыпайтесь.

Лечение цистита. Для лечения цистита традиционно используются антибактериальные препараты. Тем не менее, глобальной целью лечения любых инфекций мочевыводящих путей является предотвращение хронических заболеваний и рецидивов. Постоянный и бесконтрольный прием антибиотиков может вызвать устойчивость к ним у микроорганизмрв, вызывающих заболевание. По этой причине Европейская ассоциация урологов рекомендует сочетать лечение антибиотиками с фитопрепаратами растительного происхождения.

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