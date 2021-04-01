В Баку завтра будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове второго апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10, днем - 14-19 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В некоторых горных и предгорных районах страны завтра пройдут грозы и дожди, выпадет град, в высокогорье ожидается снег. Местами слабый туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 17-22, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорье до -4, днем - 5-10, местами до 13-16 градусов тепла.

С вечера 2-го и до вечера 3 апреля на территории страны местами пройдут грозы, дожди, временами интенсивного характера, в западных районах выпадет град, в высокогорье ожидается снег. Скорость западного ветра временами будет достигать 18-23 метров в секунду.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)