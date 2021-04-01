В Баку и ряде городов Азербайджана школы переходят на дистанционное обучение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С пятого апреля обучение в общеобразовательных школах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района будет осуществляться в дистанционной форме, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство образования Азербайджана.

В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров «О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, функционирующих на территории Азербайджана, в период особого карантинного режима» и соответствующим приказом Министерства образования с 1 февраля в общеобразовательных учреждениях страны частично возобновилось традиционное обучение.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)