В Агдаме разминировано 2 820 га пахотных земель
БАКУ /Trend/ - Процесс разминирования освобожденной от оккупации территории Агдамского района продолжается.
Об этом в четверг сообщили Trend в ИВ Агдамского района.
Было подчеркнуто, что на территории района уже очищено от мин 2 820 гектаров пахотных земель.
«Помимо этого, на освобожденных территориях расчищены от мин дороги, и тем самым созданы нормальные условия для движения. В настоящее время идет процесс очистки земель, пригодных для посева. На последующем этапе будут очищены от мин жилые участки сел», – сказали в районной исполнительной власти.
В ИВ добавили, что 2 200 гектаров разминированных территорий уже вспаханы, и на этих землях посеяна пшеница.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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