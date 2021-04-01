Решение о дистанционном обучении в ряде школ Азербайджана - наиболее оптимальное в нынешних условиях - минобразования

БАКУ /Trend/ - С пятого апреля в общеобразовательных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района образовательный и учебно-воспитательный процесс будет организован в дистанционной форме.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

По ее словам, в школах других городов и районов Азербайджана обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

"Беспокойство в связи с этим вполне понятно. Однако данное решение является наиболее оптимальным в нынешних условиях", - подчеркнула Ягублу.

Она также призвала учащихся активно подключиться к телеурокам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)