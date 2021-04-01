Решение о работе детсадов будут принимать местные ИВ - минобразования

БАКУ /Trend/ - Решение, принятое сегодня о приостановке очного обучения в школах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района, касается только общеобразовательных заведений, сказала в четверг журналистам заведующая отделом минобразования Вафа Ягублу.

По ее словам, обучение в высших учебных заведениях продолжается в дистанционной форме.

Что касается дошкольных образовательных заведений, то они находятся в подчинении местных органов исполнительной власти, которые проанализируют ситуацию и примут соответствующее решение, отметила завотделом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)