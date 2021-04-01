Контроль за онлайн-уроками осуществляет руководство школы - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Контроль за проведением онлайн-уроков осуществляет руководство школы, сказала в четверг журналистам заведующая отделом минобразования Вафа Ягублу.

По ее мнению, функциональность виртуально школы возрастает.

"Это дает нам возможность осуществлять централизованный контроль, подключаться к урокам разных классов, проводить мониторинг ситуации", - сказала Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)