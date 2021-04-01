В школах Азербайджана вакцинированы 55% педагогического и технического персонала - минобразования

БАКУ /Trend/ - В школах Азербайджана вакцинированы 55 процентов педагогического и технического персонала.

Об этом сказала заведующая отделом минобразования Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.

Она напомнила, что вакцинация работников образовательной сферы началась в Азербайджане первого марта.

Очное обучение в школах возобновлялось дважды, отметила завотделом.

По ее словам, пренебрежение элементарными средствами защиты усугубило ситуацию.

"Мы должны говорить учащимся и обществу о необходимости использования этих средств защиты", - сказала Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)