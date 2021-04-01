В Азербайджане выявлено 2248 новых случаев заражения COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2248 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 860 заболевших, скончались 26 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 263 961 случай заражения COVID-19. Из этого числа 238 985 человек вылечились, 3593 – скончались. Продолжается лечение 21 383 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 375 тестов, а в целом за все время пандемии – 2 888 033 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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