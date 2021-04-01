Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Азербайджане от нового коронавируса (COVID-19) вакцинировано 31 157 человек.

Об этом в четверг сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Было отмечено, что за последние сутки первая доза вакцины была введена 10 770 человек, а вторая доза – 20 387 человек.

На сегодня в целом против коронавирусной инфекции в стране вакцинировано 856 363 человека. Таким образом, количество вакцинированных первой дозой составляет 558 485 человек, второй дозой – 297 878 ​​человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)