Чтобы предотвратить распространение вируса в Азербайджане, нужно вакцинировать 60% населения – Минздрав

БАКУ /Trend/ - Предназначение вакцинации не в том, чтобы предотвратить распространение вируса в короткие сроки.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал завотделом политики и планирования здравоохранения Центра общественной медицины и реформ Министерства здравоохранения Набиль Сеидов.

По его словам, основная цель вакцинации на первом этапе – снизить риски тяжелого течения заболевания и летальных исходов. «Чтобы предотвратить массовое распространение вируса, необходимо вакцинировать 60 процентов населения», – уточнил Сеидов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)