Армения, предположительно, выпустила из ОТРК “Искандер” две ракеты - Агентство Азербайджана по разминированию

БАКУ /Trend/ - Пока неизвестно, из ОТРК "Искандер" какого типа были выпущены ракеты, обломки которых были обнаружены в Шуше.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов.

По его словам, поисковые мероприятия в настоящее время продолжаются.

"В случае обнаружения какого-либо кода или надписи, относящейся к ракетам, об этом будет сообщено дополнительно. Тогда станет ясно, к какому типу относится ОТРК ", - сказал Исмайлов.

Начальник штаба отметил, что, предположительно, из ОТРК "Искандер" были выпущены две ракеты.

"Поиски частей ракетного двигателя продолжаются. После их обнаружения будет официально доказано, что Армения выпустила две ракеты", - сказал Исмайлов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)