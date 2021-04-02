Школы в регионах Азербайджана функционируют в обычном режиме - минобразования

БАКУ /Trend/ - В школах регионов Азербайджана остается в силе частичная организация обучения в очной форме. Вчерашнее решение об организации с пятого апреля обучения в общеобразовательных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района в дистанционной форме касается только указанных городов и района.

Об этом сказал в пятницу Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов.

По его словам, ведомство незамедлительно публикует на своих ресурсах все принятые решения о форме обучения в школах, информируя общественность.

"Министерство образования в условиях пандемии старается использовать любые возможности и ресурсы, связанные с организацией образования, и предлагает различные решения. Уровень организации дистанционного обучения неизменно растет. Считаю, что сегодняшние показатели в этой области намного выше прошлогодних", - сказал Валехов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)