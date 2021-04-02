В Азербайджане необходимо усилить контроль над частными медучреждениями - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо усилить контроль над частными медицинскими учреждениями.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в частных медучреждениях фиксируются различные проблемы с пациентами.

Омбудсмен отметила, что в этих учреждениях необходимо усилить контроль над лечением, обследованием и профилактикой заболеваний.

Алиева также считает, что нужно ускорить работы по принятию закона "О правах пациентов".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)