В Азербайджане арестован экс-депутат Рафаэль Джабраилов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестован экс-депутат парламента Рафаэль Джабраилов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщает надзорное ведомство, депутат Милли Меджлиса III, IV и V созывов Рафаэль Кямиль оглу Джабраилов, злоупотребив служебными полномочиями, совершил мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере, в связи с чем в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное следствие по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Джабраилов, будучи депутатом, пообещал жителю Баку, купившему два гектара земли в Бинагадинском районе Баку у его брата, Рауфа Кямиль оглу Джабраилова, оформить выписку о государственной регистрации, взял у него с этой целью 240 тысяч манатов и присвоил эту сумму, потратив ее на личные нужды.

В связи с получением достаточных доказательств незаконных действий Р.Джабраилова по присвоению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебных полномочий, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере регулирования деятельности депутатов ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

В отношении Р.Джабраилова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведется расследование по установлению всех совершенных им преступных деяний, в том числе размера нанесенного гражданам ущерба.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)