Фонд YAŞAT откроет счета на имена новорожденных детей еще 2 шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT продолжает реализацию проекта, охватывающего детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

Как сообщили в пятницу Trend в фонде, были профинансированы расходы, связанные с рождением детей шехидов Орхана Бахтиярова в Гяндже и Газанфара Муталлимова в Сумгайыте.

Каждой из матерей было выплачено пособие в размере 1 000 манатов, а на имя детей в банке будут открыты депозитные счета на 5 000 манатов.

На них станут регулярно начисляться проценты, и после того, как ребенок достигнет 16-летнего возраста, он сможет снять всю сумму со своего счета.

По договору, заключенному между банком и матерью ребенка шехида, в некоторых случаях она может обналичить эти средства раньше положенного срока. Также можно перевести эти деньги в любую валюту.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)