В Азербайджане завершен капитальный ремонт еще одного вертолета российского производства (ФОТО)

Сервисный Центр по капитальному ремонту вертолетов при авиакомпании ASG Helicopter Services завершил капитальный ремонт очередного вертолета Ми-8AMT, принадлежащего авиаперевозчику, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ASG Helicopter Services.

Капремонт был проведен совместно со специалистами российского Авиационного ремонтного завода №356 (город Энгельс). Это уже второй по счету капитальный ремонт вертолета такого типа на территории Азербайджана.

Соглашение о сотрудничестве по ремонту воздушной техники в Азербайджане было достигнуто в 2016 году в рамках «Азербайджанской Международной Оборонной Выставки» (Azerbaijan International Defence Exhibition – ADEX). Идея создания полнофункционального Сервисного Центра на базе авиакомпании возникла после освоения выездного ремонта первой машины. Проект по созданию подобного центра стал частью протоколов межправительственной Комиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. В рамках данного проекта были подписаны соответствующие соглашения между авиакомпанией и российскими партнерами.

Несмотря на серьезный общемировой экономический спад из-за пандемии, в 2020 году при полном финансировании со стороны ASG Helicopter Services началось строительство первого в регионе авиаремонтного предприятия, выполняющего капитальный ремонт вертолетов линейки МИ. Завершение строительства планируется к концу текущего года.

Сервисный Центр, который будет оснащен самым современным ремонтным оборудованием, расположится на территории аэропорта в поселке Забрат. Отметим, что мощности производства позволят охватить не только вертолетный флот страны, но и воздушные суда операторов стран всего Каспийского региона. Это станет основой для нового этапа развития авиационной отрасли Азербайджана.