Сегодня в Азербайджане в рамках акции «Зеленый марафон» посажено 10 тыс. деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках акции «Зеленый марафон», организованной Общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, прошли очередные мероприятия по посадке деревьев.

Как сообщили в пятницу Trend в Минэкологии, к проведенным сегодня в Масаллинском и Ярдымлинском районах акциям присоединились также сотрудники Азербайджанского телевидения.

При участии сотрудников министерства и районных органов исполнительной власти, представителей общественного объединения IDEA и волонтеров на двух гектарах лесного фонда было посажено более 3200 ясеней, посеяно 100 килограммов семян дуба.

В то же время акции по посадке деревьев прошли сегодня в Огузском, Габалинском, Шамкирском и Бардинском районах. В течение дня по всей стране было посажено в общей сложности около 10 000 деревьев разных пород.

Отметим, что сегодня в рамках кампании «Зеленый марафон» была проведена еще одна акция. Так, общественное объединение IDEA, Министерство экологии и природных ресурсов и сеть супермаркетов Bravo совместно организовали мероприятие, в ходе которого покупателям, посетившим расположенный вблизи станции метро «Кероглу» гипермаркет Bravo, были розданы саженцы различных пород деревьев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)