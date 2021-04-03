В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане со следующей недели будут вакцинировать от COVID-19 всех работников сферы образования, независимо от возраста.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в настоящее время вакцину получают граждане в возрасте старше 40 лет.

"Но со следующей недели к вакцинации будут привлечены все работники сферы образования, независимо от возраста или места работы. Надеемся, что со следующего учебного года мы сможем полностью вернуться к очной форме обучения. Сделать это можно будет только после полной вакцинации", - подчеркнул Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)