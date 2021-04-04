В Азербайджан будет доставлено 432 тысячи доз вакцины AstraZeneca
БАКУ /Trend/ - Согласно соглашению, в Азербайджан будет доставлено 432 тысячи доз вакцины AstraZeneca.
Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
Он отметил, что вакцины произведены в Южной Корее.
«Чем скорее пройдет вакцинация, тем раньше сформируется коллективный иммунитет, что избавит население от этой беды», – сказал замминистра.
Гасымов добавил, что на сегодняшний день в стране вакцинировано более 900 000 человек.
(Редактор: Надир Насиров)
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