В Азербайджане выявлен 2 021 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 776 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 2 021 новый случай заражения COVİD-19, выздоровели 776 заболевших, скончались 29 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 270 735 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 241 646 человек вылечились, 3 677 – скончались. Продолжается лечение 25 412 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 210 тестов, в целом за все время пандемии – 2 928 955 тестов.
(Редактор: Надир Насиров)
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