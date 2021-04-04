В Азербайджане обнародовано число вакцинированных от COVID-19
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Азербайджане от нового коронавируса (COVID-19) вакцинированы 22 932 человека.
Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Было отмечено, что за последние сутки первая доза вакцины была введена 8 451 человеку, а вторая доза – 14 481 человеку.
На сегодня в целом в стране от коронавирусной инфекции вакцинировано 947 745 человек. Таким образом, количество вакцинированных первой дозой составляет 590 914 человек, второй дозой – 356 831 человек.
(Редактор: Надир Насиров)
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