TƏBİB прокомментировало сообщения в связи с поддельными документами о вакцинации

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало сообщения о выдаче в Азербайджане гражданам поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB, для предотвращения распространения в Азербайджане коронавируса государство приложило колоссальные усилия, и в настоящее время процесс вакцинации осуществляется на добровольной основе за счет государства и в соответствии с принятой стратегией.

"Однако, к сожалению, в последнее время в разных СМИ и социальных сетях появились сообщения о гражданах, получивших поддельные документы о прохождении вакцинации. Призываем всех воздержаться от подобных действий. Нельзя забывать о том, что вакцинация - единственное средство для защиты нашего здоровья и возвращения к нормальной жизни", - говорится в информации.

В сообщении отмечается, что в полномочия TƏBİB входит лишь организация процесса вакцинации.

Объединение также призвало граждан, столкнувшихся с указанными негативными фактами, обращаться в правоохранительные органы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)