Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса COVID-19 вакцинированы 202 человека.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
Первая доза вакцины за сутки была введена 98, вторая доза – 104 гражданам.
В целом по стране уже вакцинировано 947 947 человек, из которых первую дозу препарата получили 591 012 человек, вторую – 356 935 человек.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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