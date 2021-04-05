БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса COVID-19 вакцинированы 202 человека.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Первая доза вакцины за сутки была введена 98, вторая доза – 104 гражданам.

В целом по стране уже вакцинировано 947 947 человек, из которых первую дозу препарата получили 591 012 человек, вторую – 356 935 человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)