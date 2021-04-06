Выплата пенсий за апрель по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 8 апреля

БАКУ /Trend/ - Выплата пенсий за апрель по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, за исключением пенсий на льготных условиях, запланирована на 8 апреля.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Госфонд социальной защиты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)