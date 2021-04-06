Выплата пенсий за апрель по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 8 апреля
БАКУ /Trend/ - Выплата пенсий за апрель по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, за исключением пенсий на льготных условиях, запланирована на 8 апреля.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Госфонд социальной защиты.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Международный Банк Азербайджана представит свои проекты на форуме «Baku Transit Forum 2021: Smart City»
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством
Объекты армянской армии, уничтоженные ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Отныне мы не можем проводить мелиоративные меры, как говорится, дедовскими методами
Президент Ильхам Алиев: Как центральные исполнительные органы, так и местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, словно сговорившись, бессовестно пользовались водой
Президент Ильхам Алиев: Водохранилище Тахтакерпю является важным инфраструктурным объектом для обеспечения Баку питьевой водой