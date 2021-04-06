В минэкологии рассказали, как долго сохранится ветреная погода в Баку
БАКУ /Trend/ - Порывистый ветер в Баку и на Абшеронском полуострове стихнет к вечеру шестого апреля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Сегодня в Баку и на Абшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28, местами - до 30 метров в секунду.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, в Баку - 15-17 градусов тепла.
В районах Азербайджана скорость западного ветра достигнет 15-20, местами - 25-30 метров в секунду.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о двух арестованных генералах упраздненного МНБ
Продолжаются меры по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)
Ассоциация страховщиков Азербайджана и Фонд аграрного страхования подписали меморандум о сотрудничестве
Международный Банк Азербайджана представит свои проекты на форуме «Baku Transit Forum 2021: Smart City»
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством
Объекты армянской армии, уничтоженные ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Отныне мы не можем проводить мелиоративные меры, как говорится, дедовскими методами