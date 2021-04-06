В минэкологии рассказали, как долго сохранится ветреная погода в Баку

БАКУ /Trend/ - Порывистый ветер в Баку и на Абшеронском полуострове стихнет к вечеру шестого апреля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Сегодня в Баку и на Абшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28, местами - до 30 метров в секунду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, в Баку - 15-17 градусов тепла.

В районах Азербайджана скорость западного ветра достигнет 15-20, местами - 25-30 метров в секунду.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)