В Азербайджане учителя проходят тренинги по корейской программе
БАКУ /Trend/ - Принимаются обращения для участия в тренингах по корейской программе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.
Согласно информации, успешно завершилась программа для 35 работников сферы образования в рамках проекта технической поддержки "Повышение потенциала учителей и создание образовательной информационной системы для министерства образования Азербайджана".
Программа была организована корейскими специалистами и нацелена на использование корейского опыта по подготовке электронного содержания для обеспечения эффективного онлайн-обучения.
В продолжение проекта планируется организация тренингов по подготовке электронного содержания для 300 учителей. Тренинги планируется проводить в онлайн-режиме ежедневно в нерабочее время.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)