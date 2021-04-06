В Азербайджане учителя проходят тренинги по корейской программе

БАКУ /Trend/ - Принимаются обращения для участия в тренингах по корейской программе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.

Согласно информации, успешно завершилась программа для 35 работников сферы образования в рамках проекта технической поддержки "Повышение потенциала учителей и создание образовательной информационной системы для министерства образования Азербайджана".

Программа была организована корейскими специалистами и нацелена на использование корейского опыта по подготовке электронного содержания для обеспечения эффективного онлайн-обучения.

В продолжение проекта планируется организация тренингов по подготовке электронного содержания для 300 учителей. Тренинги планируется проводить в онлайн-режиме ежедневно в нерабочее время.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)