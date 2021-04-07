Группа представителей азербайджанских СМИ находится в Зангиланском районе

БАКУ /Trend/ - При организации министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана группа представителей местных СМИ посетила освобожденный от оккупации Зангиланский район, сообщает в среду Trend.

В ходе поездки представители СМИ ознакомятся с состоянием лесных зон и других природных территорий, которым за период армянской оккупации был нанесен большой ущерб, с эксплуатировавшимся оккупантами минерально-сырьевым месторождением и др.

Также журналисты ознакомятся с лесным участком террасного типа на въезде в г. Зангилан, посадят деревья на территории, осмотрят участки, где произрастает ценный аразский дуб вблизи села Ванадли, посетят Зангиланское месторождение известняка вблизи села Сарыгышлаг и Баситчайский государственный природный заповедник в селе Ордекли.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)