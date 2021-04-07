Что может стать причиной возникновения цистита? Как этого избежать?

Ключевые слова: цистит

Проблемы возникающие во время мочеиспускания создают у человека большой психологический дискомфорт. Такие случаи несчитаются тяжелыми, но мягко говоря нежелательны.Частое, болезненное и трудное мочеиспускание, непольное опустощение мочевого пузыря, недержание мочи - эти симптомы присуще не только пожилым людям, и могут возникать в разных периодах жизни как у мужчин, так и у женьщин. Никто не застрахован от этой проблемы. Эти симптомы возникают во время цистита.

Причины возникновения цистита

Цистит возникает в результате попадания бактерий из мочеиспускательного канала в мочевой пузырь. Например - кишечная полочка (Еscherichia coli) в норме обитает в кишечнике. Но и некоторые заболевания соседних органов и бактерии могут быть причиной цистита.

Охлаждение организма создает блогоприятные условия для развития болезни: мокрая пляжная одежда, влажные ноги, охлаждение организма во время использования кондиционеров и. т. д. Длительное неопустошение мочевого пузыря во время дорожных пробок, использование синтетического нижнего белья, можеть стать причиной возникновения цистита.

Если не лечить цистит, оно можеть стать причиной возникновения других болезней: рефлюкс мочевого пузыря- мочеиспускательного канала, пиелонефрит, интерсистицальный цистит, кровь в моче.

Во время цистита больной должен соблюдать постельный режим. Должен избегать соленой, острой еды и алкоголя . Чтобы облегчить боль, больной может принимать горячую ванну и пить спазмолитические (или обезболивающие) таблетки. В этот период полезно пить настой разных растений (шиповник, кукрузные рыльца, клюква). Но лучше посоветоваться с врачом,

Профилактика цистита

Берегитесь от охлаждения организма: не сидите на холодных поверхностях (цементных и железных), одевайтесь в соответствие с сезоном, Не оставайтесь на пляже долгое время в мокрой пляжной одежде. Один раз в неделю устраивайте разгрузочные дни (яблочные, капустные или кефирные). Пейте около 2 литров воды в день. Ограничьте потребление чая и кофе. Обращайте внимание на личную гигиену.

Помните что, ваше здоровье в ваших руках.

Источник: www.мед вести ру, www.zdorovieinfo.ru

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