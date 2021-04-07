В Бакинской высшей школе нефти пройдут II Международные научные конференции студентов и юных исследователей

Общество 7 апреля 2021 11:16 (UTC+04:00)
В Бакинской высшей школе нефти пройдут II Международные научные конференции студентов и юных исследователей

Бакинская высшая школа нефти проведет в апреле этого года II Международные научные конференции студентов и юных исследователей, посвященные 98-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Конференция под названием «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» пройдет с 13 по 16 апреля 2021 года. Данная конференция будет состоять из следующих секций: «Экологические проблемы и биотехнология», «Нефтегазовые и нефтехимические процессы», «Перспективные материалы и полимеры», «Возобновляемые источники энергии».

Конференция по «Нефтегазовой геологии и инженерии» пройдет с 20 по 22 апреля 2021 года. В рамках этой конференции будут проводиться обсуждения по следующим секциям: «Эксплуатация скважин, разработка месторождений и оптимизация добычи», «Усовершенствование планирования и бурения скважин», «Поиск и разведка нефти и газа и анализ бассейна», «Энергосбережения при добыче и транспортировке нефти», «Анализ экономической эффективности в нефтегазовой отрасли».

С 27 по 28 апреля 2021 года пройдет конференция под названием «Автоматизация процессов и информационная безопасность - 2021». Программа данной конференции включает следующие секции: «Системы измерения и контроля», «Интеллектуальные системы и управление», «Интернет вещей (IoT) и робототехника», «Обработка изображений и сигналов», «Промышленное применение больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта», «Сети и облачные технологии», «Информационная безопасность в промышленных сетях», «Проблемы кибербезопасности».

Около 300 тезисов были представлены на конференции студентами и молодыми исследователями из местных и зарубежных учебных заведений.

Стоит отметить, что уже второй год подряд конференции проводятся как на международном уровне, так и в режиме онлайн.

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