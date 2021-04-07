Начата вакцинация сотрудников ПО «Азеригаз»

БАКУ /Trend/ - Седьмого апреля началась вакцинация от коронавирусной инфекции сотрудников производственного объединения «Азеригаз».

Как сообщает в среду Trend, созданы условия для более комфортной вакцинации сотрудников объединения без оставления рабочего места. В ближайшие 4-5 дней будет вакцинировано 1045 сотрудников «Азеригаз» старше 40 лет. К процессу ежедневно планируется привлечь свыше 200 работников.

В производственном объединении добавили, что вакцинация работников учреждения проводится на добровольной основе. Сотрудники аварийной и сервисной служб, а также других отделов ПО «Азеригаз» время от времени находятся в контакте с абонентами, и поэтому они входят в группу риска. В связи с этим ПО заинтересовано в вакцинации своих работник от COVID-19.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)