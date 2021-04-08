Полезно ли онлайн образование?

Из-за пандемии онлайн обучение в средних школах вызывает различные осложнения у дошкольников и школьников.

Негативные последствия онлайн уроков

Длительное использование компьютеров школьниками приводит к снижению остроты зрения, повышенной утомляемости глаз, различным глазным заболеваниям, снижению социализации, проблемам с позвоночником. В то же время небольшой перерыв между уроками, тяжелый материал уроков приводит к ослаблению когнитивной функции школьников, повышению психоэмоционального напряжения. В результате происходит ослабление памяти, восприятия, логического мышления. Это приводит к снижению навыков преподавания и снижению оценок. Снижение когнитивных функций, повышенная умственная нагрузка и психоэмоциональное напряжение могут привести к заиканию в детстве, особенно у детей дошкольного возраста.

Что такое заикание?

Заикание - дефект речи, характеризующийся частым повторением слогов, слов (тахилалия) или удлинением (брадилалия), прекращением речи, нарушением ритмического потока. Заикание поддается лечению. На начальном этапе лечится более быстро и успешно. Проблемой заикания должны заниматься одновременно два специалиста - детский невролог (или психоневролог) и логопед.

Важность социализации

Онлайн образование или дистанционное образование также снижает социализацию школьников. Школьники становятся более замкнутыми, стараются найти ответы на свои вопросы в интернете, меньше общаются с другими людьми, думают, что одиночество более комфортно. В будущем это может помешать им сформироваться и развиваться как личности в обществе. Социализация означает адаптацию человека к обществу. Социализация - это процесс формирования человека как активного гражданина, личности. Наряду с биологическими и психологическими факторами, социальное влияние также важно в формировании человека как личности.

Рекомендации для родителей

Родители могут принять некоторые профилактические меры, чтобы онлайн - занятия не вызывали каких-либо последствий. Надо следить за тем, чтобы школьники чаще находились на солнце и на свежем воздухе; избегали использования компьютеров и телефонов не более чем 3-5 часов в день; строго следили за питанием и режимом и употребляли продукты богатые витаминами и микроэлементами или пищевые добавки, особенно витамины группы B; обеспечивали снижение умственных и физических нагрузок.

Важность витаминов группы В для детей

Поскольку витамины группы В схожи по структуре и действию, врачи рекомендуют использовать эти витамины комплексно. Группа витаминов B стимулирует работу нервной системы, улучшает когнитивные функции, способствует образованию красных кровяных телец (эритроцитов), повышает уровень энергии, укрепляет сердечно - сосудистую систему, улучшает пищеварение, укрепляет мышцы. Дефицит витаминов группы В увеличивает подверженность к анемии, инфекционным заболеваниям, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, кожи и нервной системы. Специалисты утверждают, что во время пандемии организму необходим комплекс витаминов группы В, особенно для предотвращения осложнений, вызванных онлайн - обучением, укрепления иммунной системы, стимуляции когнитивных функций витаминный комплекс группы В незаменим. Рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы не допустить осложнений при тяжелой недостаточности витаминов группы В.

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д.

Высококачественные лекарства, натуральные медицинские средства, косметологические средства и средства гигиены, детское питание и предметы медицинского назначения для эффективной и действенной борьбы с различными болезнями, а также против болезни являющейся основной темой, читаемой вами статьи, вы можете найти, обратившись к 7700 - службе срочной доставки лекарств.

Для заказа, вы можете написать на номер:

+99455 251 77 00 (WhatsApp) или позвонить на номер 7700.

Мобильное приложение aptekonline.az.

Загрузите отсюда:

aptekonline.az/qr

aptekonline.az

onlineaptek.az

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.