Вкусная еда гурманов – настоящее сокровище

Общество 8 апреля 2021 10:55 (UTC+04:00)
Вкусная еда гурманов – настоящее сокровище

Весна - особый период в жизни каждого человека - время, когда организм активно обновляет и восстанавливает себя.

Одним из органов, непосредственно обновляющим и поддерживающим организм, является печень. Печень - биохимический мозг организма: как самая сильная и совершенная лаборатория печень осуществляет синтез необходимых в данный момент и распад уже ненужных веществ за те несколько минут, пока весь объем крови проходит через неё. Удаленные из кровотока жирорастворимые ненужные вещества концентрируются и образуют желчь. Желчь служит не только для выведения отработанных веществ, но и участвует в пищеварении - активирует ферментную систему поджелудочной железы. Одновременно с очищением, детоксикацией организма печень синтезирует все жизненно-важные вещества для организма (гормоны, ферменты и другие).

В переходные сезоны года (с осени на зиму, с зимы на весну), а также в жаркий период (июль-август) печень ждет от нас особой поддержки. Особенно важен весенний период /март-май/. В это время клетки печени - гепатоциты - активно освобождаются от шлаков и других ненужных веществ.

С давних времен аюрведические врачи (занимающиеся наукой долгожительства)

придают большое значение гепатопротекции (защите печени): считается, что здоровье человека зависит от здоровья печени. Сегодня современная наука, все отрасли и направления медицины подтверждают, что печень играет для организма абстрактную роль и незаменима для него благодаря функциям, выполняемым печенью. Самое главное, они считают важным для нас заботиться о печени, как печень защищает нас.

Основные симптомы того, что печени необходима помощь: чувство тяжести, боль в правом подреберье; вздутие живота, привкус горечи во рту, ухудшение аппетита, тошнота, запоры, постоянное чувство усталости, проблемы с кожей. Если несколько из этих симптомов вы обнаружили у себя, пора приступить к чистке печени.

Одним из первых шагов на пути к поддержанию здоровья печени является контроль пищевого рациона: наличие большого количества жирных продуктов, алкоголь, жареные блюда негативно сказываются на здоровье печени. Приемы пищи не должны быть обильными, лучше есть 4–5 раз в день умеренными порциями. Все эти меры эффективны, однако не всегда достаточны. Именно поэтому в ряде случаев необходимо принимать препараты, которые поддерживают работу печени и помогают восстанавливать пострадавшие клетки.

Сегодня в аптеках достаточное количество таких препаратов. Препараты группы «Гепатопротекторы» разделяют на растительные и синтетические. По результатам многолетних исследований и испытаний с использованием препаратов различных групп и составов специалисты сошлись во мнении, что лучшие гепатопротекторы – растительного происхождения. В состав многих гепатопротекторов растительного происхождения входят такие проверенные компоненты как артишок, фосфолипиды, расторопша и др. Разница в количестве действующего вещества и в действии на организм.

Среди этих растений лищь артишок веками является пищей для людей. Древние целители рекомендовали есть артишоки при всех заболеваниях. Его назначали не только при заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и кишечника, но и при всех заболеваниях, когда печень усиленно работает, выполняя функцию очищения организма. Тогда используя артишок больные защищали, восстанавливали и улучшали функции печени.

Сегодня артишок признан не только лакомством гурманов, но и настоящим кладезем активных компонентов! Артишок - идеальное природное средство, оказывающее многостороннее действие на организм: оздоравливает и восстановливает печень, улучшает работу желчного пузыря и пищеварительного тракта при вздутии, запоре, затрудненном переваривании жирной пищи; оказывает оздоровительное воздействие и на кровеносные сосуды, помогает снизить уровень холестерина в крови; очищает почки и стимулирует их работу; способствует укреплению иммунитета и повышает сопротивляемость организма; предупреждает преждевременное старение организма.

Не все умеют готовить блюда из артишока, а некоторым и не нравится его вкус. Кроме того, для достижения лечебного эффекта артишок следует употреблять ежедневно. А это в нынешних условиях не реально. По этой причине производятся препараты, содержащие артишок. Их можно использовать в профилактических и терапевтических целях. Чтобы получить желаемый эффект и результат, обратите внимание на дозу артишока.

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Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д.

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Вкусная еда гурманов – настоящее сокровище - Gallery Image
Вкусная еда гурманов – настоящее сокровище - Gallery Image
Вкусная еда гурманов – настоящее сокровище - Gallery Thumbnail
Вкусная еда гурманов – настоящее сокровище - Gallery Thumbnail
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