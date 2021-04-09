Ускорение процесса вакцинации в Азербайджане позволит одержать победу над пандемией - врач

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ускорен процесс вакцинации от коронавируса. Все вакцины, применяемые в Азербайджане, протестированы на безопасность в лабораториях.

Об этом сказала в пятницу Trend работающая в Турции врач - реаниматолог Турана Расулова, привлеченная к борьбе с коронавирусом в Азербайджане в составе группы медработников в рамках проекта REACT-19 Фонда Гейдара Алиева.

Она отметила, что в мире вакцину от коронавируса получили более 400 миллионов человек, и летальных исходов после введения препарата зафиксировано не было.

«Поэтому призываю всех принять активное участие в вакцинации. Если у кого-то есть хронические заболевания, диабет, гипертония, но нет серьезных аллергических реакций, то рекомендую им обязательно получить вакцину. После вакцинации 80 процентов населения инфицирование сойдет на нет. Те, кто получил вакцину, в случае заражения переносят болезнь легче или вообще не подвержены инфицированию. Но и после вакцинации следует соблюдать правила карантина», - сказала Расулова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)