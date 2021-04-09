В Зангилане армяне уничтожили тысячелетние ханские чинары (ФОТО)
ЗАНГИЛАН /Trend/ - Армения совершила вандализм на территории Баситчайского государственного заповедника в Зангиланском районе Азербайджана, сообщает в пятницу корреспондент Trend.
После оккупации Зангилана армяне вырубили на территории района ханские чинары, тополя и другие деревья, которым было около трех тысяч лет. Они также устраивали пожары и уничтожали всю растительность.
Армяне использовали срубленные в Баситчайском заповеднике тысячелетние деревья для производства паркета. Срубив чинару, диаметр ствола которой составлял три метра, они также сожгли пень и корни этого дерева.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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