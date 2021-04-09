В Азербайджане продолжается строительство автомагистрали Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается строительство автомагистрали Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, автомагистраль начинается от поселка Гадрут Ходжавендского района. Она пройдет по территории Джебраильского района, где пересечется с трассой Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор в селе Шукюрбейли.

Ее протяженность составит 43 километра. Согласно поручению главы государства, четырехполосная автомагистраль Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли строится с учетом плана развития Карабаха и будет соответствовать I технической категории.

В соответствии с проектом, на автодороге будут построены семь мостов. На пересечении автомагистрали с дорогой Гаджигабул-Минживан-Зангезурский коридор планируется построить дорожную развязку.

Автомагистраль Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли пройдет по территории освобожденных Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Она соединит около 20 населенных пунктов, в том числе поселок Гадрут и город Джебраил.

Данный проект дорожной инфраструктуры является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)