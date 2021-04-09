БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 42 234 человека.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, первая доза вакцины за сутки была введена 33 930, вторая – 8 304 гражданам.

В целом по стране уже введено 1 111 722 дозы вакцины. Первую дозу препарата получили 706 433 человека, вторую – 405 289.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)