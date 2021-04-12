Завтра в Баку возможен кратковременный дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь, ночью и утром - туман, ветер умеренный северный, сообщает в понедельник Trend.со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 9-11, днем - 15-19 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем - 45-55%.

В северных и западных районах страны ожидаются переменные грозовые дожди, местами интенсивного характера, град, в высокогорье - снег. Ночью и утром туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 8-13, днем - 19-24 градуса тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)