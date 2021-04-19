В Азербайджане оглашены детали в связи с кредитами на образование

БАКУ /Trend/ - Кредиты на образование будут выдаваться для полного покрытия платы за обучение и финансирования расходов (аренда жилья, расходы на пропитание, транспорт, учебники) в период обучения в высших учебных заведениях и научных организациях Азербайджана, определенных соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в первичной версии закона «О высшем образовании».

Согласно новому проекту, выдача кредитов на образование осуществляется организацией (структурой), назначенной соответствующим органом исполнительной власти. Сумма кредита и правила его выдачи могут быть определены соответствующим органом исполнительной власти также с учетом ежегодной платы за обучение и связанных с обучением расходов за каждый учебный год.

Среднемесячная сумма кредита на образование определяется соответствующим органом исполнительной власти с учетом инфляции и индексации на каждый учебный год.

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