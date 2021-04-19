Определились случаи, когда студенты будут исключаться из вузов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В новом законопроекте внесена ясность в вопрос со случаями, когда студентов в Азербайджане будут исключать из вузов.

Как сообщает в понедельник Trend, в первичном варианте законопроекта «О высшем образовании» отмечается, что студенты будут исключаться из вузов по собственному желанию, при переводе в другой вуз, в случае грубого нарушения правил внутренней дисциплины учебного заведения, по состоянию здоровья (на основании заключения врачебной комиссии), в тех случаях, когда студент проходит регистрацию для обучения в следующем учебном году и не связывается с высшим учебным заведением до конца осеннего семестра этого учебного года.

Согласно Закону Азербайджана «О воинской обязанности и военной службе», если лица, исключенные из вузов, не будут восстановлены в высших учебных заведениях в течение 6 (шести) месяцев, они теряют право отсрочки призыва на военную службу и призываются на военную службу на общих основаниях. Официальная информация о лицах, утративших право на отсрочку, в течение недели предоставляется ректором высшего учебного заведения в государственный орган, в котором они находятся на военном учете.

Отчисленному студенту выдается соответствующее свидетельство и оригинал документа об образовании в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.

Отчисленные из вуза на степени бакалавриата и магистратуры высшего образования, на основном этапе медицинского образования спустя один семестр после отчисления имеют право быть восстановленными в высшем учебном заведении в течение установленного законодательством времени.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)