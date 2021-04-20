В Азербайджане в 13,6 раза увеличится число лиц, привлеченных к программе самозанятости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по сравнению с показателями 2017 года в 13,6 раза увеличится число лиц, привлеченных к программе самозанятости.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, количество людей, участвующих в программе самозанятости, которая позволяет безработным и соискателям начать малый бизнес, растет с каждым годом по сравнению с предыдущим.

В 2017 году, когда началась реализация программы самозанятости, к программе были привлечены 1172 человека, в 2018 году этот показатель составил уже 7267 человек, в 2019 году – 10716 человек, в 2020 году – 12548 человек.

В 2021 году Министерство труда и соцзащиты населения нацелено на привлечение к программе самозанятости 16000 человек. Это означает, что число лиц, привлеченных к программе в течение года, увеличится в 13,6 раза по сравнению с 2017 годом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)