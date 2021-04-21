Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 21 апреля 2021 16:43 (UTC+04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 14 680 доз вакцины от коронавируса, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Согласно информации, первой дозой вакцины привит 9 459 человек, второй – 5 221 человек.

На сегодня в Азербайджане в целом граждане получили 1 366 890 доз вакцины от COVID-19. Первой дозой привиты 908 672 человека, второй – 458 218.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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