БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 14 680 доз вакцины от коронавируса, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Согласно информации, первой дозой вакцины привит 9 459 человек, второй – 5 221 человек.

На сегодня в Азербайджане в целом граждане получили 1 366 890 доз вакцины от COVID-19. Первой дозой привиты 908 672 человека, второй – 458 218.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)