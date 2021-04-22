Вакцинация предотвратила повторный всплеск заболеваемости коронавирусом в Азербайджане - TƏBİB (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Если в ноябре прошлого года в Азербайджане суточное число случаев заражения коронавирусом достигало пика - около 5000, то сейчас этот показатель составляет около 2000. Вакцинация предотвратила повторный всплеск заболевания.

Об этом сказал Trend TV в четверг руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), врач-инфекционист Васиф Алиев.

Он отметил, что в силу примерно одинакового соотношения заразившихся и выздоровевших показатель заражаемости будет снижаться.

"Начало процесса вакцинации предотвратило повторный всплеск заболевания. При этом, несмотря на вакцинацию, нужно продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила", - добавил Алиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)