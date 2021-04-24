АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения в 26-ти объектах общепита
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело 23 апреля 794 мониторинга в 477 объектах общепита Баку и регионов Азербайджана и обнаружило в 26-ти из них факты грубого нарушения требований законодательства, сообщает в субботу Trend со ссылкой на агентство.
В связи с выявленными нарушениями были приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом административных проступков.
Отметим, что АПБ расширило масштаб мониторингов в объектах общепита Баку и регионов страны.
В настоящее время мониторинги продолжаются, и в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих правила, будут приняты самые строгие меры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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