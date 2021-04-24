Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 16 090 доз вакцины от коронавируса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Первой дозой вакцины было привито 8830 человек, второй – 7260 человек.
В целом на сегодня в Азербайджане граждане получили 1 412 481 дозу вакцины от COVID-19. Первой дозой привито 934 906 человек, второй – 477 575 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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