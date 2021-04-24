Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 24 апреля 2021 16:48 (UTC+04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 16 090 доз вакцины от коронавируса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Первой дозой вакцины было привито 8830 человек, второй – 7260 человек.

В целом на сегодня в Азербайджане граждане получили 1 412 481 дозу вакцины от COVID-19. Первой дозой привито 934 906 человек, второй – 477 575 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - Gallery Image
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - Gallery Thumbnail
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