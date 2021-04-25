БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем - 19-23 градуса тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 миллиметра до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 45-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах местами возможны грозовые дожди. Ветер умеренный южный.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Редактор: Натаван Эфендиева)